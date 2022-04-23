مسلسل المشوار الحلقة 22.. اختفاء عزة وتهجم شامل على ورد

شهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 22، خروج وجيه الشوربجي من السجن بكفالة على ذمة التحقيقات في قضية الآثار، وبعد خروجه أخبره المحامي راشد الذي يقوم بدوره الفنان بيومي فؤاد، أن هروب محمد رمضان ودينا الشربيني أصبح في صالحهم، كما شهدت الأحداث ظهور شامل الذي يجسد دوره الفنان أحمد صفوت وتهديده لعزة بعد عملها بعيدا عنه.

وأخبر شامل عزة أنه يمتلك وصل أمانة ضدها سيستخدمه إذا ابتعدت عنه، كما طالبها بدفع مبلغ 50 ألف جنيه؛ تعويضا عن عدم أخذ إذنه في عملها الجديد، وذلك خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 22.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 22

ثم ذهبت الأحداث إلى الحاج سالم الذي يقوم بدوره الفنان سيد رجب، وهو يتحدث إلى ابنته سلمى وتجسد دورها الفنانة ثراء جبيل، ويحاول إقناعها بالعودة إلى طليقها علي الطيب، وهذا ما رفضته فيخبرها أنها ممنوعة من الخروج إذا لم تعد إليه.

اختفاء عزة من شامل

وخلال أحداث الحلقة، يذهب شامل إلى منزل عزة ولكنه لا يجدها ويحاول الاتصال بها فيجد هاتفها مغلقًا، ثم يسأل عليها ورد التي تخبره أنها غادرت المنزل أثناء نومها، وتطلب منه أن يتزوج عزة لأنها تحبه، ولكنه يأخذ كلامها بسخرية ويحاول التهجم عليها فتقاومه ويقوم رحيم بالاتصال بظاهر الذي يأتي وينقذها منه، لتنتهي أحداث مسلسل المشوار الحلقة 22.