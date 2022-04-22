مسلسل المشوار الحلقة 21.. علي الطيب رجل أعمال يتاجر في الآثار

أخبر محمد رمضان المحامي كمال، أنه علم أن الشرطة قامت بتفتيش منزله خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 21 وطلب مقابلته، وبالفعل ذهب كمال إلى ماهر، في منزل سالم الذي يجسد دوره الفنان سيد رجب، كما طلب منه أن يكون المحامي الخاص به لمعرفة ما يدور، ولكن ماهر أنكر أن يكون صاحب الآثار المسروقة وأخبره أنها ملك سعيد وهو من قام بسرقته.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 21

كما شهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 21، محاولة عماد الذي يقوم بدوره الفنان علي الطيب، بمصالحة سلمى ابنة الفنان سيد رجب، التي تجسد دورها الفنانة ثراء جبيل، وكشفت الأحداث عن عمل عماد مع الحاج سالم في الآثار.

ظهر محمد رمضان خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 21، وهو يجلس مع سلمى ويتحدثان فيما بينهما حول علاقتها بعماد وأسباب طلاقها منه، وأخبرها ماهر أنه يعمل مع والدها في المقاولات، وأنه قريبهم من البلد، كما حاول الحاج سالم إقناع عماد بشراء قطعة الآثار التي يمتلكها ماهر ولكنه رفض ذلك خوفا من المخاطرة، وبسبب عدم قدرته على العودة إلى سلمى.

مسلسل المشوار الحلقة 21.. بطولة محمد رمضان

وشهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 21 طلب حياة في مباحث الآثار للتحقيق معها من قبل المقدم علاء، وظهرت علامات الخوف جلية عليها، والغضب على زوجها سليمان الذي يقوم بدوره الفنان سامي مغاوري، والذي أقنعها أن تذهب إلى المقدم علاء وتحكي له كل ما يحدث بخصوص أختها ورد لتنتهي الأحداث على ذلك.