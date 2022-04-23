مقتل سيدة بعدة طعنات في المطرية.. وأصابع الاتهام تشير إلى ابن خالها

تباشر نيابة شرق القاهرة التحقيق في مقتل ربة منزل اليوم بمنطقة المطرية، خلال تحضيرها وجبة الإفطار، وفر المجني عليه من مكان الجريمة، مع تضارب الأنباء حول دوافع وأسباب جريمة القتل.

بلاغ بمقتل ربة منزل في المطرية

وتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي بمقتل ربة منزل بشقتها في منطقة المطرية، وبالانتقال لمكان البلاغ تم العثور على الجثة غارقة في دمائها وبها آثار طعنات بسلاح أبيض أودت بحياتها في الحال، وتم نقل الجثة للمشرحة، وانتقلت النيابة وأجرت المعانية المبدئية لمكان الجريمة، الذي تبين خلوه من أي آثار عنف أو تحطيم، وعثر على الجثة بملابسها ملقاة على الأرض والدماء حولها في كل مكان.

وبإجراء التحريات التي قام بها رجال المباحث، وسماع أقوال شهود العيان، أكدوا أن المجني عليها كانت في منزلها تعد طعام الإفطار، وسمعوا أصوات استغاثة وصرخات صادرة من داخل الشقة، وبعدها بقليل خفتت الأصوات، وباستطلاع الأمر تبين أن السيدة فارقت الحياة، وفر الجاني من مكان الجريمة.

خلاف بين القتيلة وابن خالها

وتبين من التحريات أن القتيلة كانت على خلاف مع ابن خالها، وأنه شوهد في محيط المنزل قبل تعرضها للقتل، بينما لم يتم تحديد دوافع الجريمة إذا كانت خلافات بسبب الميراث أم خلافات أخرى، وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة في محيط المنزل لتفريغها والتوصل للقطات دخول أو خروج الجاني من وإلى المنزل.

وأمرت النيابة بسرعة استكمال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها والتحفظ على الجثة وانتداب الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة الأسباب الفعلية للوفاة وتوقيت حدوثها والسلاح المستخدم، واستدعاء أسرتي المجني عليها والمتهم لسماع أقوالهما، فيما تواصل الأجهزة الأمنية فحص البصمات من مسرح الجريمة لمقارنتها ببصمات ابن خال المجني عليها لتحديد تواجده في مكان الجريمة من عدمه.