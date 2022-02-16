إنشاء محطة طاقة شمسية أعلى سطح «هندسة الإسكندرية»: طاقة نظيفة بتكلفة منخفضة

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بروتوكول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة الشمسية أعلى سطح مبنى الأقسام الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية

جاء ذلك بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة رشا طه نائب وزير التعاون الدولي، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتور عصام وهبه وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث، ووليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من رموز التجارة والصناعة بالإسكندرية.

وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بتشغيل المحطة بالطاقة الشمسية وذلك في إطار مشروعي MAIA-TAQA SOLE الممولين من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعاون عبر حدود حوض البحر الأبيض المتوسط EU ENI CBC Med.

مشروع محطة الطاقة الشمسية بتمويل من الاتحاد الأوروبي

جدير بالذكر، أنَّ مشروع «سول» الممول من الاتحاد الأوروبي يدعم إعادة تأهيل المباني العامة في مجال الطاقة بصورة فعّالة واقتصادية وهو يكفل استهلاك طاقة نظيفة ومنخفضة التكاليف.