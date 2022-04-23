محاولات تمرد لسحب الثقة من محمد مرسي.. مسلسل الاختيار 3 الحلقة 22

جاءت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 22 بعنوان شيخ سيناء، التي شهدت حماس الشعب للتوقيع على استمارات تمرد لسحب الثقة من رئيس الجمهورية في ذلك الوقت محمد مرسي، بسبب رفضهم لسياساته وقراراته المتضاربة والمتسرعة التي تدخل فيها جماعة الإخوان الإرهابية، ويهدف الشباب الثوري في الحصول على 15 مليون توقيع؛ حتى يتمكنوا من رفع الأمر للمحكمة الدستورية التي تقوم بسحب الثقة من الرئيس.

تجنيد الشباب في أعمال إرهابية

وعلى الجانب الآخر، يكتشف الضابط مروان العدوي (أحمد عز) من خلال الشيخ أحمد (منذر رياحنة)، أن هناك عددًا من العناصر الإرهابية الأجنبية في سيناء، تجند الشباب وترسلهم إلى سوريا؛ للتدريب على حمل السلاح والانخراط في الأعمال الإرهابية قبل عودتهم مرة أخرى إلى مصر، وذلك ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 22.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 22

وتلقي أحداث مسلسل الاختيار 3، الضوء على عدد الكواليس خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، في الفترة ما بين 2012 و2013، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الدراما من بينهم أحمد عز، أحمد السقا، كريم عبد العزيز وياسر جلال.