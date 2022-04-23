الجيش اللبناني ينقذ مهاجرين سوريين بعد غرق زورق في مياه طرابلس

قالت مصادر لبنانية، قبل قليل، إن قوات الجيش اللبناني تمكنت من الوصول إلى المهاجرين الذين كانوا على متن زورق غرق في مياه طرابلس، وإنقاذ معظهم وهم في طريق عودتهم إلى طرابلس، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

غرق زورق في لبنان يقل مهاجرين سوريين

وبحسب قناة «العربية»، قال مصدر أمني لبناني إن الزورق الذي غرق مساء اليوم في المياه اللبنانية كان على متنه نحو 60 مهاجرا سوريا.

وفي وقت سابق، أعلن الصليب الأحمر اللبناني، غرق زورق في ميناء طرابلس اللبناني على متنه 60 شخصاً، وقالت الحكومة اللبنانية في بيان، إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، يتابع غرق قارب يقل ركابا غادر بشكل غير قانوني من منطقة القلمون جنوبي طرابلس.