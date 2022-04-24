«العيد فرحتنا» معارض توفر ملابس وأحذية بأسعار مخفضة لمواطني سوهاج

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء السبت، عدد من معارض «العيد فرحتنا»، التي أقيمت بالتعاون مع الغرفة التجارية بسوهاج، لتوفير مستلزمات العيد من الملابس والأحذية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، ضمن مبادرة وزارة التنمية المحلية، التي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، وتخفيف العبء عن كاهلهم.

واستهل محافظ سوهاج جولته، بتفقد معرض «العيد فرحتنا» بمدينة ناصر، بجوار استاد سوهاج الرياضي، ثم تفقد المعرض المقام بمنطقة خلف مستشفى الهلال، واختتم جولته بتفقد معرض «العيد فرحتنا»، بتقاطع شارع التحرير مع شارع 15.

واطمأن «الفقي»، على توافر كل مستلزمات العيد من الملابس والأحذية، والتقى عدد من المواطنين المترددين على تلك المعارض، واستمع إلى آرائهم حول المنتجات المعروضة والأسعار.

إقامة 4 معارض «العيد فرحتنا » داخل مدينة سوهاج

وأشار الفقي، إلى إقامة 4 معارض «العيد فرحتنا» داخل مدينة سوهاج، بمدينة ناصر، وخلف مستشفى الهلال، وبشارع التحرير، ومعرض رابع أمام محطة السكة الحديد، بالإضافة الى إقامة ثلاث معارض أخرى بمراكز طهطا، والمنشاه، وجرجا، لافتا الى التجهيز لإقامة معارض أخرى بباقى مراكز المحافظة.

تفقد الأجنحة المختلفة بالمعرض

تضمنت جولة محافظ سوهاج، تفقد معرض «أهلا رمضان» بمدينة ناصر، إذ تفقد الأجنحة المختلفة بالمعرض، واطمأن على استمرار توافر كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، موجها باستمرار المعرض حتى نهاية الشهر الكريم.