حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء بمركزي طما وطهطا في سوهاج

شنت الأجهزة المحلية في مركزي طما وطهطا بمحافظة سوهاج، حملات مكبرة للتصدي لمخالفات البناء، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها.

إزالة مبنى مخالف للرسوم الهندسة بطهطا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بتنفيذ حالة إيقاف بناء مخالف للرسومات الهندسية وفك الشدة الخشبية ببندر طهطا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بناءً على تعليمات عامر عوض، رئيس مركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، وبإشراف نواب رئيس المركز ومسؤولي التفتيش المالس والإداري والمتابعة، ومسؤولي الإدارة الهندسية والعمليات والأزمات والعلاقات العامة بمركز طهطا.

متابعة مستمرة لحالات البناء المخالف بطهطا

ومن جانبه، أكد عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، على ضرورة المتابعة المستمرة، والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها وفي كل الأوقات، ومهما كانت الظروف.

إزالة 3 مخالفات بناء في مركز طما

وفي إطار آخر، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بمحافظة سوهاج، بحملة إزالة إستهدفت إزالة 3 مخالفات بناء، وذلك برئاسة حازم أبو الخير، رئيس مركز ومدينة طما، ورئيس مجلس قروي «المدمر».

إزالة مبنى خارج الحيز العمراني بـ«المدمر»

شملت الحملات التصدي للمخالفات وإزالتها في المهد، إزالة فورية، حيث قامت الوحدة المحلية بقرية «المدمر» بإزالة مبنى مخالف، مقام بدون ترخيص خارج الحيز العمراني، وإزالته في المهد، باستخدام معدات الوحدة المحلية بمجلس قروي «المدمر»، بدائرة مركز طما.

إزالة مبان مخالفة في «السلامون» و«الشوكا»

كما قامت الوحدة المحلية بقرية «السلامون»، بمركز طما، بإزالة فورية لشدة خشبية لسقف خراساني بدون ترخيص، بالإضافة إلى إزالة مبنى مخالف بقرية «الشوكا»، حيث تم بناؤه خارج الحيز العمراني، بالمخالفة للقانون رقم 119 للبناء خارج الحيز العمراني، وتم التنفيذ تحت تأمين قوة من مركز شرطة طما.