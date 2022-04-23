البابا تواضروس: نصلي من أجل حفظ وسلامة بلادنا ونجاة الشعوب من الحروب

وجه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر للأطباء والأطقم الطبية والتمريض وهيئة الإسعاف المصرية لما يبذلوه من مجهود وتضحيات جسام خلال فترة جائحة كورونا المستجد.

نصلي لكي تسود المحبة ويعم السلام على البشر

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال كلمته بقداس عيد القيامة المجيد، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، منذ قليل: «نرفع قلوبنا إلى الله تبارك اسمه، ونصلي من أجل حفظ وسلامة بلادنا، والسلام في كل مكان، وأن ينجي الله الشعوب من ويلات الحروب والنزاعات، ونصلي من أجل الحكمة لكل الرؤساء وقادة الحكومات والجيوش لكي تسود المحبة ويعم السلام على كل البشر».

التحية التقليدية في عيد القيامة

وتابع: «نحتفل بعيد القيامة المجيد، والتحية التقليدية فيه المسيح قام، هذه التحية التقليدية نقولها في هذا العيد في جميع كنائس العالم، بهذه التحية وهي باللغة اليونانية، وهي اللغة التي كانت سائدة في وقت مجيئ السيد المسيح».