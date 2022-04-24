حظك اليوم برج القوس الأحد 24-4-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس هو رجل العائلة الأول فهو لديه قدرة كبيرة على الاستماع لأفراد أسرته، ويرى أن لهم الأولوية، ومع ذلك فهو من الشخصيات المعروفة بالإصرار والعزيمة، ولا تخشى المغامرة أو الدخول في مجالات جديدة.

ولمواليد برج القوس الراغبين في معرفة التغيرات الفلكية التي تشهدها حركة الفلك والكواكب، تعرض بوابة «الوطن» في إطار خدماتها الاخبارية التي تنشر على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم مولود برج القوس عاطفيا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن مواليد برج القوس اليوم، يكون القمر في منزل العلاقات ويساعدك ذلك أن تعطي انطباعا ساحرا وأن تترك أثرا في النفوس.

حظك اليوم مولود برج القوس مهنيا

ويخبرك حظك اليوم وفق خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها لـ«الوطن»، أنه رغم التشوش.. قد تجد اليوم أمامك فرص متعددة للعيش سعيدا وتعبر عن مشاعرك ببلاغة.

مشاهير برج القوس

استطاع الكثير من مشاهير برج القوس أن يحفروا أسماءهم بحروف من نور في المجالات المختلفة، ومن أبرز هؤلاء المشاهير لاعب النادي الأهلي وكابتنه السابق حسام غالي، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، والكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، والفنان محمود حميدة، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون.