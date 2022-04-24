مسلسل العائدون الحلقة 22.. وفاة «نزار» بالعصير المسموم على يد زوجته

تعرض «نزار» في مسلسل العائدون الحلقة 22، لعملية تسمم، فارق على أثرها الحياة على الفور، وذلك على يد زوجته «هند» عن طريق الخطأ.

نزار يتزوج طليقة سياف بعد انتهاء فترة العدة

وشهد مسلسل العائدون الحلقة 22، زواج «هند» من «نزار» وذلك بعد ساعاتٍ قليلة من فترة العدة، حيث إنها كانت متزوجة من «سياف»، الذي سمح لمُساعده بالزواج منها دون اعتراضات.

سياف يزور نزار في منزله بعد زواجه من هند

وحرص «سياف» خلال مسلسل العائدون الحلقة 22، على زيارة «نزار» في منزله، بشأن تقديم التهنئة له بعد الزواج، فيما صنعت «هند» مشروب البرتقال لهما، مع وضع مادة سامة في كوب «سياف».

وشك «سياف» في الأمر، وطلب تبديل الأكواب مع «نزار»، وتناول الأخير العصير من الكوب الممزوج بالمادة السامة، ليُفارق الحياة في الحال.

كما تدهورت الحالة الصحية لوالد أمينة خليل، في مسلسل العائدون الحلقة 22، حيث نصح الطبيب المعالج له بضرورة نقله إلى دار لرعاية مرضى الزهايمر، فيما رفضت ابنته خوفًا عليه، إذ تحاول توفير الرعاية الطبية اللازمة له داخل المنزل، مع توفير ممرضة له تكون برفقته طوال الوقت.