مصرع 5 وإصابة 2 من أسرة واحدة نتيجة حادث مروري في سوهاج

شهد الطريق الصحراوي، دائرة مركز أخميم شرق سوهاج، مصرع سائق وشقيقه وزوجته ونجليه، وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم.

إخطار مدير الأمن بالحادث

تعود أحداث ونفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفين ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم.

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة «سوزوكي- تمناية» قيادة «أحمد ف ع ع» -45 سنة سائق- ويقيم دائرة مركز سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بالسيارة «نقل بمقطورة» قيادة «هاني ع م ع» -43 سنة سائق- ويقيم أسيوط.

عدد الوفيات وأسمائهم

نتج عن الحادث وفاة كل من قائد السيارة الأولى، وشقيقه فتحي ف ع ع - 55 سنة ـ عامل، و زوبه م ع ا - 40 سنة ـ ربة منزل، زوجة الأول، وفؤاد ا ف ع - 23 سنة ـ عامل، وكريم ا ف ع - 21 ـ نجلي الأول، وسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم من أسرة واحدة

وإصابة كل من محمود م ع ا - 30 سنة ـ عامل، وشقيق الثالثة، وشيماء ا ف ع - 18 سنة، طالبة نجلة الأول، بـ«كدمات وسحجات متفرقة بالجسم» وجميعهم من أسرة واحدة ويقيمون دائرة مركز سوهاج.

وأفاد قائد السيارة الثانية والمصابين بمضمون ما تقدم، وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.