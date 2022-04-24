مصرع فتاة وإصابة 11 نتيجة انفجار إطار سيارة وانقلابها أعلى المحور

لقيت فتاة مصرعها، وأصيب 11 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى المحور، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، وإزالة آثار الحادث، وأشارت تحريات رجال المباحث، إلى أن انفجار إطار السيارة أدى إلى انقلابها.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بانقلاب سيارة أعلى المحور بكرداسة انتقل رجال الإدارة العامة للمرور، إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة، انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 11 آخرين من مستقلي السيارة.

سيارات الإسعاف تنقل المصابين

جرى الاستعانة بسيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى المستشفى، ونقل المتوفي إلى ثلاجة المستشفى العام، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أنانفجار الإطار الخلفي الأيمن للميكروباص رقم «ي ل 4922»، أدى إلى انقلابه واصطدامه بالحواجز الخرسانية، نتج عن ذلك وفاة فتاة 23 سنة، حاصلة على دبلوم خدمة اجتماعية، وإصابة قائد الميكروباص و10 من الركاب، وجرى نقل الضحايا لمستشفيات زايد العام والتخصصي، والتحفظ على قائد الميكروباص.