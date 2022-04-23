بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس بالمنوفية

شهد مركز قويسنا في محافظة المنوفية، مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة عقب تلقي بلاغًا بالحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في حادث انقلاب أتوبيس قويسنا

وأكد مصدر طبي أن المصابين في الحادث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وهم: «هبة عبدالمنعم» 32 عامًا، مقيمة بقرية مليج، ومصابة بسحجات وكدمات، و«دعاء عبدالرحيم» 38 عامًا، مقيمة بقرية مليج، ومصابة بسحجات وكدمات، و«أحمد نبيل» 28 عامًا، مقيم ببركة السبع، ومصاب بسحجات وكدمات، و«محمد صلاح» 39 عامًا، مقيم بقرية مليج، ومصاب بكدمات وسحجات.

وأضاف المصدر الطبي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قائمة المصابين ضمت أيضًا «علي أحمد» 28 عامًا، مقيم بقرية مليج، ومصاب بكدمة بالعمود الفقري، و«أحمد صبحي» 32 عامًا، مقيم بقرية مليج، ومصاب بكدمات وسحجات، و«مايسة إبراهيم» 37 عامًا، مقيمة بمليج، ومصابة بسحجات وكدمات، و«حنان المليجي» 44 عامًا، مقيمة بقرية مليج، ومصابة بسحجات وكدمات.

وتابع المصدر، كما أصيب في الحادث كلا من «أحلام محمد» 34 عامًا، مقيمة بقرية مليج، مصابة بسحجات وكدمات، و«نورا أحمد» 42 عامًا، مقيمة بقرية مليج، ومصابة بسحجات وكدمات، و«عواطف علي» 34 عامًا، مقيمة بقرية مليج، ومصابة بسحجات وكدمات في الجسم، موضحا أن حالة الوفاة الوحيدة لسيدة تدعى «عبير وصال»، وجرى وضع جثتها تحت تصرف جهات التحقيق.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز قويسنا، يفيد بوفاة سيدة وإصابة 11 شخصا آخرين في حادث انقلاب أتوبيس، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين وحالة الوفاة للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.