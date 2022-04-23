11 مصابا في حادث تصادم سيارتين على «صحراوي البحيرة»

أصيب 11 شخصًا بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، بالكيلو 100 اتجاه القاهرة، في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة.

نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز وادي النطرون يفيد باستقبال المستشفى 11 مصابًا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق ذات المركز، وجارِ عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كلا من «إلهام عبد الموجود أحمد»، 38 عاما، مقيمة بالإسكندرية، مصابة باشتباه نزيف بالمخ وكسر في الساق اليمنى، «أنس محمد يوسف»، 5 سنوات، مقيم الإسكندرية، مصاب بجرح في فروة الرأس وكسر في الذراع اليسرى ونزيف في البطن، «ربيع محمد مصطفى»، 38 عاما، مقيم بالزقازيق، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الحوض، «أحمد خميس حسن»، 26 عاما، مقيم بالإسكندرية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و«أبو طالب أحمد عبد الفتاح»، 27 عاما، مقيم سوهاج، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

كما أصيب في الحادث أيضا «محمد أحمد شحاتة»، 30 عاما، مقيم بالإسكندرية، بكسر في الحوض، «محمد رضوان الجارحي»، 34 عاما، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، «عمر عبد السلام عبد السلام»، 23 عاما، مقيم بالإسكندرية، مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، «إسلام صلاح محمد»، 28 عاما، مقيم حلوان، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، «حسن بيومي محمد»، 30 عاما، مقيم بالقاهرة، مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«منى صلاح الدين محمد»، 34 عاما، مقيمة بالقاهرة، ومصابة بكدمات وجروح قطعية في الذراع.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.