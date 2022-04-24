محافظ البحر الأحمر من كنائس الغردقة: «أعيادنا واحدة» (صور)

أجرى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، زيارة إلى الكنائس الثلاثة الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، في احتفالات عيد القيامة المجيد، لتقديم التهنئة، يرافقه اللواء محيي سلامة مدير أمن البحرالأحمر والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية، إذ كان في استقباله نيافة الأنبا ايلاريون أسقف الأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر، والأب يؤانس راعي كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك، والقس بشير عزمي راعي الكنيسة الإنجيلية.

محافظ البحر الأحمر يقدم التهنئة للإقباط

وأعرب اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر خلال الزيارة عن سعادته، بتواجده وحضوره لتهنئة الإخوة الأقباط، مؤكدا روابط المحبة والإخاء، وأن شعب مصر شعب واحد، ولن يفرقه أي عدو في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مقدما خالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى أقباط مصر عامة، وأقباط البحر الأحمر خاصة.

محافظ البحر الأحمر: أعيادنا واحدة

أشار المحافظ، إلى أن أعياد المصريين واحدة، وتؤكد قيم المحبة والرحمة والتسامح، التي يتعين أن تسود العالم، لافتا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بالاسم من جميع دول العالم، في جميع الأديان السماوية، مؤكدا أن المصريين نبتوا في أرض واحدة، ووقفوا متوحدين يد واحدة، مسلمين ومسيحين أمام كل الغزاة.

ولفت إلى أن مصر ستظل نسيج واحد، باتحاد كل طوائف الشعب، ومن خلال هذه الروح والمحبة المستمرة بين أبناء هذا الشعب، ستظل مصر فى المقدمة دائما، كما قدم الشكر والتقدير لشهداء الوطن من أبناءها المدنيين ورجال القوات المسلحة.