نسب الإشغال بفنادق الغردقة تسجل 75% خلال النصف الثاني من أبريل

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر إن السياح الألمان كانوا الأكثر تواجدا في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، موضحا أن غالبية الألمان الذين زاروا مصر خلال الأشهر الأولى من هذا العام، اختاروا زيارة الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، مشيرا إلى أن ألمانيا كانت الدولة الأولى فى إرسال السياح لمصر خلال الفترة من عام 2016 وحتى نهاية عام 2019.

أعياد الربيع ترفع نسب الإشغال بالغردقة لـ 70%

وأضاف لـ«الوطن»، أن نسب الإشغال بفنادق الغردقة خلال النصف الثاني من شهر أبريل الجاري تراوحت ما بين 70 إلى 75%، مشيرا إلى أن أعياد الربيع «الأيستر»، كانت السبب الرئيسي في زيادة نسب الإشغال بالمدن السياحية بالبحر الأحمر، موضحا أن غالبية السياح المتواجدين حاليا بكل من الغردقة ومرسى علم هم من الألمان والبولنديين والرومانيين والصرب، إضافة إلى السياح البريطانيين .

حجوزات المصريين بعيد الفطر

وأوضح ان إجازات عيد الفطر المبارك قد ترفع نسب الإشغال في فنادق الغردقة ومرسى علم إلى أكثر من 85%، موضحا أن حجوزات المصريين لقضاء تلك الاجازات ليست على المستوى المأمول حتى الأن، مرجعا ذلك إلى استمرار العام الدراسي بالمدارس والجامعات المصرية، وبدء غالبية الطلاب امتحانات نهاية العام بعد تلك الإجازات مباشرة.

وأضاف: «نأمل أن ترتفع نسب حجوزات المصريين خلال الأسبوع المقبل لاسيما أن المواطنين اعتادوا خلال السنوات القليلة الماضية حجز رحلاتهم قبل أيام قليلة من السفر».

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر إلى أنه بالرغم من إعلان العديد من فنادق الغردقة وشركات السياحة عن عروض سعرية مخفضة للمصريين خلال إجازات منتصف العام إلا أن أسعار الغرف الفندقية بالنسبة للمصريين لن تكون أقل من الحد الأدنى للأسعار الذى حددته وزارة السياحة ، لافتا إلى أن أقل سعر لإقامة المواطن المصري بغرفة فى فندق 5 نجوم ستكون ما بين 720 إلى 750 جنيه فى اليوم بالنسبة للفرد فى الغرفة المزدوجة ، فيما سيكون أقل سعر للفرد فى الغرفة المزدوجة بفندق 4 نجوم هو 500 جنيه فى اليوم.