انتعاشة في الحجوزات.. فنادق الغردقة كاملة العدد في العيد

تشهد فنادق الغردقة إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تلقت غالبية الفنادق عدداً كبيراً من الحجوزات، وأعلنت بعض الفنادق أنها كاملة العدد في فترة العيد، التي يزيد فيها الإقبال على المدن الساحلية بمحافظة البحر الأحمر.

ولجأ عدد من الفنادق في مدينة الغردقة إلى جذب الزبائن من خلال عرض أسعار خاصة للنزلاء في فترة عيد الفطر المبارك، وتراوحت الأسعار بين 900 و1600 جنيه، للغرفة المزدوجة في الليلة الواحدة، للفنادق فئة 4 و5 نجوم.

فنادق وشواطئ الغردقة تستعد للعيد

وأعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، استعداد المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك بتجهيز عدد من الشواطئ العامة، لاستقبال زوارها، مشيراً إلى أنه من المقرر افتتاح شاطئين جديدين، وزيادة السعة الاستيعابية لشاطئ النادي الاجتماعي، وهو أكبر الشواطئ العامة في الغردقة، ويسع لآلاف المواطنين.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن الغردقة تضم أكثر من 150 منشأة سياحية متنوعة بين فندق ومنتجع سياحي، بين 3 و4 و5 نجوم، تستقبل آلاف الزائرين خلال أيام عيد الفطر المبارك..

فنادق الغردقة كاملة العدد في العيد

من جانبه، أشار سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن الفنادق تلقت نسبة حجوزات عالية من المواطنين وشركات السياحة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن ترتفع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها، وتصل إلى أكثر من 80%، لافتاً في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن عدداً من الفنادق أعلنت أنها كاملة العدد، ولا يوجد أي حجوزات متاحة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية

وأضاف «جمعة» أن غالبية فنادق الغردقة كاملة العدد في عيد الفطر، وذلك تزامناً مع ارتفاع معدلات حركة رحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار الغردقة من مختلف الجنسيات، وزيادة الطلب على شواطئ الغردقة من جميع الأسواق السياحية العالمية، حيث يستقبل مطار الغردقة الدولي عشرات الرحلات يومياً من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى رحلات الطيران الداخلية عبر خطوط مصر للطيران.

أسعار مخفضة لنزلاء السياحة الداخلية في العيد

وقال محمد أبو النصر، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إن غالبية الفنادق قررت تخفيض أسعار الغرف خلال فترة العيد، وعمل سعر خاص للمصريين في الأعياد، وذلك طبقآ لتوجهات الدولة بتشجيع السياحة الداخلية خلال فترات الأعياد، مؤكداً حرصه على استمرار الدفع بالسياحة الداخلية بفنادق الغردقة، وذلك تماشياً مع سياسة وزارة السياحة والآثار لتنشيط السياحة الداخلية، ورفع الوعي السياحي والأثري لدى المصريين.