مسلسل المشوار الحلقة 22.. خروج وجيه من السجن وموافقة ورد على مكالمته

شهد مسلسل المشوار الحلقة 22 العديد من الأحداث التشويقية، خاصة مع استمرار محمد رمضان خلال الأحداث الماضية في البحث عن تاجر للآثار المسروقة من وجيه الشوربجي، ومحاولة حل الأزمات والصعوبات التي يعاني منها هو وزوجته دينا الشربيني وابنهما رحيم، مع ظهور الفنان سيد رجب والفنان الشاب علي الطيب في دور تجار آثار.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 22

بدأت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 22 بحوار بين سيد رجب ومحمد رمضان حول قطع الآثار المسروقة وكيفية بيعها، كما طلب ماهر منه أن يأتي بزوجته وابنهما للإقامة معه في منزل الحاج سالم ووافق سالم على ذلك.

دينا الشربيني توافق على مكالمة وجيه

ذهبت دينا الشربيني لمقابلة آدم ابن أختها الذي أخبرها بعرض كاميليا طليقة وجيه وهو أن تعطيهم 2 مليون جنيه مقابل تسليم قطع الآثار المسروقة، ولكن ورد أخبرته أنها أصبحت بخطر هي وظاهر بسبب بحث الشرطة عنهما ولكنها في النهاية وافقت على التواصل مع وجيه الشوربجي بمكالمة هاتفية كما طلب الحلقات الماضية، كما شهد مسلسل المشوار الحلقة 22 خروج وجيه الشوربجي من السجن بكفالة على ذمة التحقيقات.