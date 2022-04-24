القصة الكاملة لحبس ممرضتين بتهمة الإهمال في علاج والدة منة شلبي بالغردقة

بسبب إجازة فضتها والدة الفنانة منة شلبي، للاستجمام بمسكنها الخاص بمدينة الغردقة، برفقة ممرضتين تعملان بإحدى شركات الخدمات الطبية، كانتا تشرفان على علاجها، تنتهي بحبسهما شهر لكل منهما، بتهمة الإهمال في علاج والدة منة شلبي، حسبما قررت محمكة جنح البحر الأحمر برئاسة المستشار محمد خلاف.

ممرضتان تشرفان على علاج والدة منة شلبي في الغردقة

تعود الواقعة لشهر يناير من العام الجاري، عندما كانت تقيم زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي، بمسكنهما الخاص في الغردقة، وتعرضت لجرح غائر، وإثر ذلك استعانت الفنانة منة شلبي بممرضتين تعملان بأحد المنشآت الطبية لرعاية والدتها.

منة شلبي تتهم ممرضتين بالإهمال والتراخي

سافرت الفنانة منة شلبي إلى الغردقة، للاطمئنان على والدتها، لتفاجئ بعدم الاستقرار في حالتها الصحية، نتيجة حدوث مضاعفات في جرح غائر، وتوجهت على الفور إلى قسم شرطة ثان الغردقة، وحررت محضر يحمل رقم 549 لسنة 2022 جنح ثان الغردقة، ضد الممرضتان بالإهمال في علاج والدتها.

وتعاملت أجهزة الأمن مع المحضر، واستدعت الممرضتين وحققت معهما، ثم أحالتهما إلى نيابة الغردقة بتهمة الإهمال والتراخي وعلاج والدتها بالخطأ، ما تسبب في مضاعفة حالتها الصحية.

وقرر المستشار محمد خلاف رئيس محكمة جنح الغردقة بالبحر الأحمر أمس السبت، حبس ممرضتين لمدة شهر، وذلك بتهمة الإهمال الطبي في البلاغ المقدم من الفنانة منة شلبي لنيابة الغردقة الجزئية.