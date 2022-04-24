ارتفاع الإصابات بـ كورونا حول العالم إلى 509.1 مليون حالة

سجلت إصابات فيروس كورونا حول العالم، 509 ملايين و179 آلاف و352 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و242 ألف و206 حالة وفاة، واقتربت حالات الشفاء من تسجيل 462 مليون حالة، وسجلت حالات التعافي 461 مليونا و616 ألفا و276 حالة.

السلطات الصحية الصينية تسجل 1401 إصابة في شنجهاي

وفي الصين، أعلنت «لجنة الصحة» الوطنية يوم الأحد، تسجيل 1566 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيس لـ البلاد، بينها 1401 حالة في «شنجهاي»، أمس السبت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت اللجنة الصينية، في تقرير يومي، إلى خروج 2672 مريضًا من المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس، في البر الرئيسي لـ البلاد.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 16895194 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية في، تسجيل 64725 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، بينها 36 حالة من الخارج و 109 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 16895194 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 22133 حالة وفاة.

وتم تطعيم 44.54 مليون، أو86.8% من سكان كوريا الجنوبية البالغ عددهم 52 مليون نسمة، بشكل كامل، فيما تلقى 33.06 مليونًا أو «64.4% من سكان البلاد، أول الجرعات المعززة من لقاح كورونا.

ورجح عالم مناعة روسي يدعى «فلاديسلاف جيمتشوجوف»، أن يصبح «كورونا» عدوى موسمية أو أن يكتسب مضيفا حيوانيا له في الطبيعة، مشيرا إلى أن ظهور مضيفات الفيروس في عالم الحيوان ليس خطيرا على البشر، وهو عملية طبيعية بشكل عام.

وأضاف جيمتشوجوف، أنه مع انخفاض مناعة البشر، قد يصاب الناس مرة أخرى بالفيروس، عبر تلقي الفيروس من مضيف حيواني من الطبيعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.