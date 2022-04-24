أخبار السعودية.. المملكة تواصل تقديم خدماتها لقاصدي الحرمين الشريفين

شهدت المملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، كان أبرزها استمرار تقديم السلطات، خدماتها إلى قاصدى الحرمين الشريفين، خلال أيام شهر رمضان المعظم، كما شهدت البلاد، ارتفاع حصيلة التبرعات التي تلقتها المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان»، إلى نحو 2 مليار ريال سعودي، كما واصلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون «المسجد النبوي» أعمالها، وجهودها لخدمة المعتكفات.

وواصلت الوكالة المساعدة للغات والترجمة، تقديم خدماتها لزوار «المسجد النبوي» لتوعيتهم وإرشادهم والإجابة على استفساراتهم في عدة مواقع في ساحات المسجد، إلى جانب خدمة التواصل الميداني المباشر مع زوار المسجد لغير المتحدثين باللغة العربية.

مترجمون يتواصلون مع زوار «المسجد النبوي» بأكثر من 10 لغات

وأشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، إلى تواصل مترجمون يتناوبون بعدة مواقع في الساحات، مع الزوار بأكثر من 10 لغات: «الإنجليزية- الروسية- الصينية-الأوردية-الفارسية-البنغالية- التركية»، وغيرها.

واصلت الأقسام النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون «المسجد النبوي» أعمالها وجهودها لخدمة المعتكفات القادمات لإحياء سنة الاعتكاف في المسجد، كما واصلت الرئاسة العامة لشؤون «المسجد النبوي» جهودها خلال شهر رمضان المبارك من خلال توفير متطوعين بمختلف الاختصاصات لخدمة قاصدي المسجد، وبلغ عدد المتطوعين خلال الـ20 يوماً الأولى من شهر رمضان المعظم، 1593 متطوعاً من 42 جنسية بمجموع 95469 ساعة عمل تطوعية وبمشاركة 16 جهة في سبيل خدمة «النبوي» وزائريه.

ووقع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة جمعية «هدية الحاج والمعتمر» الخيرية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، عقد شراكة وتعاون مع وقف منافع للاستشارات والمتخصص في تحسين تجربة ضيوف الرحمن وابتكارات الحج والعمرة والزيارة، ممثلاً في ناظر الوقف الدكتور عمار بن عبدالله عطار، بهدفتطوير بيئة أعمال خدمة ضيوف الرحمن

وفي سياق آخر، ارتفعت حصيلة التبرعات التي تلقتها منصة «إحسان» للعمل الخيري في السعودية، إلى نحو 2 مليار ريال «1923403320 ريالا سعوديا»، بإجمالي عدد عمليات تجاوز 25750645 عمليةَ تبرع، استفاد منها 4645844 شخصا.