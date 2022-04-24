متابعو توفيق عبدالحميد يشيدون بدوره في يوتيرن: ازاي عاوز تحرمنا من فنك؟

حصد الفنان القدير توفيق عبدالحميد، الكثير من إشادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على دوره في مسلسل يوتيرن الذي يعرض ضمن دراما رمضان 2022، ردا على سؤال وجّهه لجمهوره، عن رأيهم في أداء دوره في المسلسل، قائلا: «دكتور حاتم الكردي في مسلسل يوتيرن، إيه رأيكم دام عزكم بصراحة؟، لأني بتعلم واستفيد من تعليقاتكم».

توفيق عبدالحميد

وجاءت تعليقات الجمهور إيجابية عن دوره في مسلسل يوتيرن، حيث علق أحدهم: «لو قلت لحضرتك أنا بتفرج على المسلسل عشانك تصدقني؟، بنتظر مشاهد تظهر فيها، يكفي مشهد وحضرتك بتعاتب الابن العاق ياسر، حنانك وحبك ليارا مشاعر أب صادقة، خالص التقدير والاحترام لحضرتك».

وعلق متابع آخر: «تحفة ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحفظك ويحميك يا رب، إحنا بتفرج على المسلسل عشان تمثيل حضرتك الرائع، إنسان محترم وفنان محترم وخلوق»، وعلق حساب آخر: «حضرتك ديما بتبهرنا حرفيا بإبداعك، ويكفينا شرفا إن حضرتك غاية في الاحترام والقيم، كفاية إن مفيش ولا مشهد مبتذل ولا كلمة بتتقال من حضرتك إلا وتناسب المُشاهد بجميع الفئات العمرية».

وتابع آخر: «أعمال حضرتك بعشقها والله بجد، وبتمني لو كنت بنتك، بحسك والدي جدا رغم إني مشوفتهوش الله يرحمه، لكني فخورة بيه وفخورة بحضرتك، ربنا يراضيك من فضله يا رب»، وعلق آخر: «إيه الحنان الجميل اللي بيديه للي حواليه، وإيه دموعه الصادقة دي، وأصلا إيه الفنان العملاق الرائع توفيق عبدالحميد، الجميل المحترم الخَلوق اللي عايز يسيبنا ويحرمنا من فنه، إحنا بنحبك جدا».

مسلسل يوتيرن

يذكر أنّ مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، كريم قاسم، أيمن القيسوني، محمود حجازي، صفاء الطوخي، وعبير صبري، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.