القوى العاملة: تعيين 552 شابا واستخراج 1298 رخصة مزاولة الحرفة بالأقصر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة في محافظة الأقصر بتعيين 552 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذي بلغ عددهم 1625 شابًا، كما تم استخراج 1275 شهادة قياس مستوى المهارة، و1298 رخصة مزاولة الحرفة.

صرف منح للعمالة غير المنتظمة

وأوضح الوزير في بيان صحفي، أن المديرية قامت بصرف منح لـ العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحياً منها 3 «منحة مواليد»، بـ6 آلاف جنيه، وصرف منحتي منحة وفاة عامل بمبلغ 20 ألف جنيه، وعمل رعاية صحية ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 19 ألفاً و985 جنيها، واستخراج 1736 وثيقة تأمين تكافلي للمسجلين بمبلغ 104 ألفاً و160 جنيها، فضلاً عن تسجيل 194 عاملا جديدا على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

وتلقى الوزير تقريرًا بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر مارس الماضي، مشيراً إلى أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 293 منشأة، وحررت 32 محضرًا للمنشآت المخالفة، كما بحثت 8 شكاوى.

التفتيش على 271 منشأة وإعادة التفتيش على 388 منشأة أخرى

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 271 منشأة، وإعادة التفتيش على 388 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 5 محاضر، وإعطاء مهلة قانونية لـ 309 منشأة أخري لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها، وبحث 4 شكاوى.

كما تلقت المديرية 31 شكوى عمالية، تم تسوية 5 منها وديًا، وإحالة 14 شكوى منها إلى القضاء، و12 شكوى أخرى مازالت قيد البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 124 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي التابعة للمديرية.

دورة تدريبية على مهنة الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهني بالطود

أما فى مجال التدريب المهني انتهت المديرية من دورة تدريبية على مهنة الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهني بالطود لـ 15 متدرباً بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وتنفيذ دورة تدريبية فى مجال التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة لـ 30 متدربة، ودورة على مهنة التبريد والتكييف لـ 15 متدرباً، وأخرى على مهنة صيانة المحمول لـ 15 متدرباً.