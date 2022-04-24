مد العمل في المجمعات الاستهلاكية إلى 11 مساء حتى نهاية شهر رمضان

شهد عدد كبير من فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات مد مواعيد العمل، تزامنا مع تزايد إقبال المواطنين على فروع المجمعات الاستهلاكية لشراء مستلزماتهم من السلع التي توفرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بتخفيضات كبيرة مقارنة بأسعار نفس السلع في الأسواق الخارجية.

مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية في شهر رمضان

وتغيرت مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية في شهر رمضان، لتصبح من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 مساء يوميا، بدلا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء، وذلك بزيادة ساعتين في مواعيد العمل اليومية طوال شهر رمضان من أجل تزايد إقبال المواطنين على شراء مستلزماتهم، وفق ما أعلنت وزارة التموين.

أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين

وتضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو 1200 سلعة في المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح من 20% إلى 30%، ما بين لحوم بأنواعها والمجمدات والسلع الغذائية وغير الغذائية مثل المنظفات ومساحيق الغسيل، حيث تبلغ أسعار اللحوم في المجمعات 90 جنيها للحم السوداني الطازج، و80 جنيها للحم البرازيلي المجمد، و55 جنيها للحم الهندي المجمد، فيما تبلغ أسعار الدواجن المجمدة 48 جنيها للكيلو جرام، فضلا عن ثبات أسعار السلع الأساسية الأخرى من الزيت والسكر والأرز مساوية لنفس أسعارها في منافذ البقالين التموينيين.

مواعيد فتح منافذ بقالي التموين

وتفتح منافذ بقالي التموين ومنافذ مشروع «جمعيتي» أبوابها للمواطنين يوميا دون الحصول على عطلة رسمية يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، من أجل صرف التموين والحصص الشهرية من السلع للمواطنين حاملي البطاقات التموينية والمدرجين على قاعدة منظومة الدعم والبالغ عددهم 64 مليون مواطن.