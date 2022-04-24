حالة واحدة يحق لطلاب «أولى وتانية ثانوي» إعادة الامتحان بها.. «التعليم» توضح

منذ إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تخصيص 70% من أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، للأسئلة الموضوعية، أي الاختيار من متعدد، للجانب الإلكتروني، على أجهزة التابلت، وهناك تخوفات لدى الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، من إمكانية حدوث مشكلة تقنية تحول دون استكمال الطالب للامتحان في أي مادة، أو فشل بعض الطلاب في حفظ الإجابات، أو سقوط السيستم، أو غير ذلك.

مستعدون لتأمين سيستم امتحان أولي وتانية ثانوي وحقوق الطلاب محفوظة

ويبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب في الصفين الأول والثاني الثانوي عن إجابة حاسمة، تطمئن الذين قد يواجهون أي مشكلات تقنية أثناء الامتحان، وماذا إذا كانت الوزارة ستحفظ حقوقهم، أم أنّه سيتم احتساب دخول الطالب على الامتحان باعتبارها محاولة، لا يجوز إعادتها مرة أخرى.

وعرضت «الوطن»، هذه التساؤلات على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لحسم الأمر، وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور، حيث أكد في تصريحات خاصة، أنّ سيستم امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، مؤمّن تماما ضد المشكلات التقنية، وتم التعامل بجدية مع بعض الشكاوى التي واجهت الطلاب خلال الامتحانات التجريبية الأخيرة.

إعادة الامتحان الإلكتروني في «ثانوية النقل» لمن تعرض لمشكلة تقنية

وأضاف الوزير لـ«الوطن»، أنّ الوزارة لن تضيع حق أي طالب، وستحفظ حقوق الجميع حال واجه أي منهم مشكلة تقنية، وهناك فرق من المتخصصين في التطوير التكنولوجي موجودين في المدارس، لتذليل أي مشكلات أو عوائق قد تواجه الطلاب، مرتبطة بالسيستم أو المنصة الامتحانية.

ولفت الوزير إلى أنّ إعادة الامتحان مرة أخرى، ستكون للطالب الذي تعرض لمشكلة تقنية فقط أثناء الامتحان، شريطة إثبات ذلك، وهناك متخصصون في التطوير التكنولوجي سيعملون على توثيق ذلك، مع منح الطالب الحق الكامل في إعادة الامتحان إذا واجهته مشكلته حالت دون استكمال الامتحان، وهذا حق أصيل للطالب.