عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد حسم مصير التشعيب في الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «تحدثنا اليوم عن كثير من التفاصيل الخاصة بالامتحانات للمرحلة الثانوية، وأبناؤنا في الخارج وطلاب مدارس المتفوقين والمكفوفين».

وأضاف «شوقي»، في تصريحات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»: «سوف نتحدث مستقبلاً عن نظام التعليم الجديد والتشعيب ومسابقة المعلمين في مواعيد نعلنها لاحقا».

قرارات وزير التربية والتعليم بشأن الثانوية العامة 2022

- الامتحانات ورقيا والإجابة بنظام البابل شيت.

- الأسئلة اختيار من متعدد فقط.

- قرارات وزير التربية والتعليم تؤكد أنه لا توجد أسئلة مقالية في الثانوية العامة.

- التصحيح إلكتروني بالكامل.

- لن يسمح باصطحاب الكتاب أو التابلت للجنة الامتحانية.

- يتم تسلم الطالب ورقة مفاهيم.

- تبدأ 26 يونيو بدلاً من 11 يونيو.

- تنتهي يوم 21 يوليو.

قرارات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الطلاب في الخارج

- جربنا منصة مختلفة للامتحانات الإلكترونية في 12 دولة.

- الامتحانات إلكترونية بأسئلة اختيار من متعدد.

- في حالة وجود أي عائق يمكن للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة، وهي بابل شيت ويرسلها للبريد السريع لمقر لجنة النظام والمراقبة.

- الأسئلة بنظام الأوبن بوك.

- النتيجة ستكون اجتياز وعدم اجتياز فقط دون أي درجات.

الطلاب في مدارس المسار المصري يؤدون امتحانات نظامية وفي حالة عودتهم لمصر يؤدون امتحان تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية.

-الامتحانات تبدأ 7 مايو المقبل بداية من الصف الرابع الابتدائي.

قرارات وزير التربية والتعليم اليوم تأتي بخصوص امتحانات أولى وثانية ثانوي

- الامتحانات بنظام الأسئلة الجديدة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين في جميع مراحل الثانوية.

- امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة.

- ضمن قرارات وزير التربية والتعليم الامتحانات أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد.

- 30% من الأسئلة مقالية و70% اختيار من متعدد.

- الأسئلة المقالية ورقيا والأسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيا.

- الهدف من التغيير نظرا لوجود شكاوى من استخدام القلم على أجهزة التابلت لذلك تم عقد الأسئلة المقالية ورقيا.

- لجان المدارس الرسمية والخاصة المجهزة تقنيا يؤدي فيها الطلاب الامتحانات.

- طلاب المدارس غير المجهزة يؤدي الامتحانات في المدارس الحكومية المجهزة.

- جدول الامتحانات يضم فترتين صباحية ومسائية.

- المواد غير المضافة للمجموع تعقد في المدارس.

- تصحيح الامتحانات يتم في لجان في المدارس لتصحيح الأسئلة المقالية، ويتم جمع الدرجة مع الدرجة التي حصل عليها الطالب في الامتحان الإلكتروني.

- الأسئلة المقالية هي جزء لا يتجزأ من تقييم مهارات مختلفة لا يمكن قياسها بأسئلة الاختيار من متعدد، وهي تشمل اشرح وعلل وبرر.

- الأسئلة المقالية في جميع المواد وليس مادة واحدة.

- امتحانات مواد الهوية القومية تعقد في المدارس الدولية وليس في المنزل.