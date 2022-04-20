عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد حسم مصير التشعيب في الثانوية العامة
كتب:
كريم روماني
05:38 م | الأربعاء 20 أبريل 2022
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «تحدثنا اليوم عن كثير من التفاصيل الخاصة بالامتحانات للمرحلة الثانوية، وأبناؤنا في الخارج وطلاب مدارس المتفوقين والمكفوفين».
وأضاف «شوقي»، في تصريحات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»: «سوف نتحدث مستقبلاً عن نظام التعليم الجديد والتشعيب ومسابقة المعلمين في مواعيد نعلنها لاحقا».
قرارات وزير التربية والتعليم بشأن الثانوية العامة 2022
- الامتحانات ورقيا والإجابة بنظام البابل شيت.
- الأسئلة اختيار من متعدد فقط.
- قرارات وزير التربية والتعليم تؤكد أنه لا توجد أسئلة مقالية في الثانوية العامة.
- التصحيح إلكتروني بالكامل.
- لن يسمح باصطحاب الكتاب أو التابلت للجنة الامتحانية.
- يتم تسلم الطالب ورقة مفاهيم.
- تبدأ 26 يونيو بدلاً من 11 يونيو.
- تنتهي يوم 21 يوليو.
قرارات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الطلاب في الخارج
- جربنا منصة مختلفة للامتحانات الإلكترونية في 12 دولة.
- الامتحانات إلكترونية بأسئلة اختيار من متعدد.
- في حالة وجود أي عائق يمكن للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة، وهي بابل شيت ويرسلها للبريد السريع لمقر لجنة النظام والمراقبة.
- الأسئلة بنظام الأوبن بوك.
- النتيجة ستكون اجتياز وعدم اجتياز فقط دون أي درجات.
الطلاب في مدارس المسار المصري يؤدون امتحانات نظامية وفي حالة عودتهم لمصر يؤدون امتحان تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية.
-الامتحانات تبدأ 7 مايو المقبل بداية من الصف الرابع الابتدائي.
قرارات وزير التربية والتعليم اليوم تأتي بخصوص امتحانات أولى وثانية ثانوي
- الامتحانات بنظام الأسئلة الجديدة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين في جميع مراحل الثانوية.
- امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة.
- ضمن قرارات وزير التربية والتعليم الامتحانات أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد.
- 30% من الأسئلة مقالية و70% اختيار من متعدد.
- الأسئلة المقالية ورقيا والأسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيا.
- الهدف من التغيير نظرا لوجود شكاوى من استخدام القلم على أجهزة التابلت لذلك تم عقد الأسئلة المقالية ورقيا.
- لجان المدارس الرسمية والخاصة المجهزة تقنيا يؤدي فيها الطلاب الامتحانات.
- طلاب المدارس غير المجهزة يؤدي الامتحانات في المدارس الحكومية المجهزة.
- جدول الامتحانات يضم فترتين صباحية ومسائية.
- المواد غير المضافة للمجموع تعقد في المدارس.
- تصحيح الامتحانات يتم في لجان في المدارس لتصحيح الأسئلة المقالية، ويتم جمع الدرجة مع الدرجة التي حصل عليها الطالب في الامتحان الإلكتروني.
- الأسئلة المقالية هي جزء لا يتجزأ من تقييم مهارات مختلفة لا يمكن قياسها بأسئلة الاختيار من متعدد، وهي تشمل اشرح وعلل وبرر.
- الأسئلة المقالية في جميع المواد وليس مادة واحدة.
- امتحانات مواد الهوية القومية تعقد في المدارس الدولية وليس في المنزل.