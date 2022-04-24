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وزير التعليم: تسليم كراسة المفاهيم مع ورقة امتحان الثانوية وليس قبلها

كتب:

محمد عزالدين
05:29 ص | الأحد 24 أبريل 2022
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

نشر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إرشادات لطلاب الثانوية العامة، عن الامتحانات، وبخصوص ما يعرض عليهم نماذج أسئلة ونماذج لكراسة المفاهيم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منذ قليل.

تسليم كراسة المفاهيم مع ورقة الاسئلة

قال «شوقي»: إن الامتحان بنظام «الأوبن بوك»، المتمثل في كراسة المفاهيم المعدة من الوزارة، وبنظام الأسئلة المعتمد منذ عام 2018، لن يسمح بدخول أي شيء إلى لجنة الامتحان مع الطلاب هذا العام، وسيتم تسليم كراسة المفاهيم مع ورقة الأسئلة، وليس فبل ذلك، حتى تتحقق المساواة الكاملة والعدالة بين الطلاب، وتكافؤ الفرص.

وحذر وزير التربية والطلاب من «مافيا الثانوية العامة»، قائلا: إن هذه المافيا اختصت بطباعة كتب مزورة وملازم ومخابئ الموبايلات وتهكير التابلت وإدارة التليجرام.

وتابع: «على الطلاب استخدام الثمانية أسابيع المقبلة في المذاكرة وفهم مخرجات التعليم وليس حفظ أي شيء وألا يستعملوا لهذه المافيا التي تبحث عن مصلحتها على حساب تعلمهم.

هل يسمح بدخول الكتب مع الطلاب في الامتحان؟

وردا على أحد أولياء الأمور على صفحته الرسمية، التي استفسرت عن إمكانية دخول الكتب المدرسة مع الطلاب في امتحان الثانوية العامة كان رد الوزير: « يا افندم الرسالة شديدة الوضوح وذكرنا ان الطالب لا يحمل معه شيئا على الاطلاق وسوف نوفر له ما يحتاجه من الكتب من خلال كتيب يقوم باعداده المختصين الذين وضعوا الامتحان وبالتالي لن يحتاج الطالب لحفظ اى شئ ولن يحتاج الى البحث في الكتب او المصادر الرقمية اثناء الامتحان مع ملاحظة اننا لا نطبع كتب مدرسية منذ اعوام للمرحلة الثانوية»

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