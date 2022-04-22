قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الـ«أوبن بوك» في امتحانات الثانوية العامة 2022

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تواصل استعداداتها النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر عقدها يوم الأحد الموافق 26 يونيو المقبل، وتنتهى يوم 21 يوليو المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير اللجان وتوفير كافة أدوات التعقيم داخل اللجان الامتحانية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

استمرار الأوبن بوك في امتحانات الثانوية العامة 2022

وكشف وزير التربية والتعليم، خلال تصريحات عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك، عن عدم إلغاء الـ«أوبن بوك»، في امتحانات الثانوية العامة 2022 كما يردد البعض، مشيرا إلى أنه مصطلح أجنبي يكمن فلسفته في وجود مصادر مع الطلاب تغنيهم عن الحفظ، وهذا يتحقق بوسائل متنوعة من ضمنها ما يسمى «كراسة المفاهيم»، وهي مصدر ثري للمعلومات أيضاً بديلاً عن الوسائل الأخرى، قائلاً للطلاب: «انتظروا الشرح الوافي قريبا»، حيث تعقد الامتحانات ورقيا والإجابة في «البابل شيت».

كاميرات مراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022

وأضاف شوقي، أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، للتأكد من انتظام الامتحانات وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، علاوة على ضبط الطلاب الغشاشين وتحويل كل محاضر الغش إلى النيابة العامة، منوها إلى أنه سيتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا داخل جميع اللجان الامتحانية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن ورقة المفاهيم ليست في الحقيقة ورقة وإنما كتيب للمفاهيم والصور والخرائط والقوانين وما شابه، ويتم إعداد الكتيب عن طريق متخصصين في كل المواد، موضحا أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.