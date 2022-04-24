رغم الحرب.. بوتين يهنئ الأرثوذوكس الروس بعيد الفصح المجيد

أعلن الموقع الرسمي للرئاسة الروسية «الكرملين»، إرسال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، رسالة تهنئة للمسيحيين الأرثوذكس وجميع الروس الذين يحتفلون بعيد الفصح المجيد، بحسب ما نقلته شكبة «روسيا اليوم» الإخبارية.

«بوتين»: عيد الفصح هدفه توحيد المسيحيين الأرثوذكس

وقال بوتين في نص رسالته إنَّ هذا العيد المجيد هدفه توحيد المسيحيين الأرثوذكس، وجميع مواطني روسيا الذين يحتفلون بقيامة المسيح، حول القيم الأخلاقية والمثل السامية، كما أنه يوقظ أطيب المشاعر في النفوس البشرية، والتركيز والإيمان على انتصار الخير والعدالة والحياة، مشدداً على أهمية هذا العيد في حياة الفرد والمجتمع.

وأشاد الرئيس الروسي، بالدور الكبير والخلاق للكنيسة الأرثوذكسية الروسية والطوائف المسيحية الأخرى، التي تحرص على الحفاظ على ما وصفه: «أغنى تقاليدنا التاريخية والثقافية والروحية وتعزيز مؤسسة الأسرة وتربية الجيل الناشئ».

وأكّد الرئيس الروسي أنَّ الأنشطة الاجتماعية والخيرية التي تحرص عليها المنظمات الدينية المسيحية، إلى جانب رغبتها في تقديم مساعدة فعّالة، خاصة للأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية والدعم في الأوقات الصعبة، تستحق أخلص تقدير.

الحرب الروسية الأوكرانية تدخل يوما الـ60

ولم تمنع الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت يومها الـ60 اليوم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حضور شعائر قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح الملخص في موسكو يرافقه عمدة موسكو سيرغي سوبيانين.

وخرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس الموافق 24 فبراير الماضي، معلناً شن «موسكو» عملية عسكرية ضد الجارة الأوكرانية، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتمّ بحقهم من قبل القوات الأوكرانية، لافتاً إلى أنَّ العملية تتضمن أهداف أخرى أبرزها وقف تمدد نفوذ حلف شمال الأطلسي «الناتو» بالقرب من حدوده، وكذلك منع تسليح أوكرانيا من جانب دول غربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن «بوتين» أنَّ العملية العسكرية في أوكرانيا، سوف تنتهي بمجرد تحقيق الأهداف المرجوة منها دون الإعلان عن وقت زمني محدد لها.