تزداد الأحداث الكوميدية إثارة وبشكل سريع في مسلسل فى بيتنا روبوت 2، وذلك بين الرباعي «سارة» و«يوسف» و«زومبا» و«لذيذ»، أبطال العمل الفني الذى حقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ بداية عرضها في رمضان الجاري، ولذلك يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 23 والقنوات الناقلة له.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 23 والقنوات الناقلة

وشهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل في بيتنا روبوت 2 ، قيام «ريتا» التي تجسد دورها شيري عادل، بمحاولة جديدة لسرقة منزل «سارة» وتلعب دورها ليلى أحمد زاهر و«يوسف» ويجسد دوره هشام جمال، وذلك من خلال محاولاتها السيطرة على كل من الروبوت «زومبا» و«لذيذ»، إلا أن الصدفة تجعل «يوسف» يكتشف ما يحدث داخل منزله، ويبدأ في وضع الخطط لوقف محاولات «ريتا»، دون أن يخبر «سارة» بما يحدث.

ويفكر «يوسف» في الهدية التي يريد تحضيرها لزوجته «سارة»، بمناسبة عيد زواجهما، ويتصل بـ«زومبا» لكي تساعده في تحديد نوع الهدية التى تحتاجها زوجته، ولكنها لم تستطع إفادته، مما يجعله يضع لها «ستوري» على «إنستجرام».

وتقدم «الوطن» من خلال التقرير التالي، مواعيد عرض مسلسل فى بيتنا روبوت 2 الحلقة 23 والقنوات الناقلة، إذ يُعرض يوميًا وحصريًا على شبكة قنوات الحياة، ثلاث مرات يوميا، الأولى في تمام الساعة 6:20 مساءً بعد أذان المغرب، والثانية الساعة 1:50 صباحًا، والثالثة في تمام الساعة الثانية مساءً ظهر اليوم التالي.

القنوات الناقلة لمسلسل فى بيتنا روبوت 2

وفيما يخص القنوات الناقلة لمسلسل فى بيتنا روبوت 2، يمكن لمتابعي المسلسل الكوميدي، مشاهدة أحداث الحلقة 23، من خلال ضبط تردد قناة الحياة على الريسيفر، وهو كالتالي: 12206 الاستقطاب أفقي، معامل تصحيح الخطأ 5/6، ومعامل الترميز 27500.