مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 22.. يوسف يتفق مع ريتا ضد المهندس سامح

شهدت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 22، محاولة ريتا سرقة منزل يوسف من خلال السيطرة على الروبوت لذيذ وزومبا، لكن بسبب الصدفة يكتشف يوسف ما حدث ويتفق مع ريتا.

يوسف يتفق مع ريتا على المهندس سامح

تلتقي ريتا التي تقوم بدورها الفنانة شيري عادل، مع المهندس سامح، خلال أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 22، وتبدأ في مساومته على الفلاشا، وتطلب منه النقود أولا، وتنجح بالفعل في الحصول على الأموال مقابل تسليم الفلاشا.

لكن بمجرد خروجها من سيارة سامح يقابلها يوسف وزوجته سارة، ويتضح أنه اتفق معها على تسليم سامح فلاشا مزورة والحصول على الأموال، حتى لا يفضحها، خاصة أنها صديقة هدير السكرتيرة، ويعيشان معا في نفس المنطقة، وتخبره أن اسمها الحقيقي عبير، وأنها مديونة لـ«أميرة فتله»، وعندما تسأل سارة عنها يخبرها يوسف أنها الكوافيرة التي تذهب إليها هدير.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.