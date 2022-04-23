مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 22.. ريتا تنجح في السيطرة على زومبا ولذيذ

شهدت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 22، عددا من المواقف الطريفة، ومنها ريتا التي تعرفت على المهندس يوسف باعتبارها سيدة أعمال تريد أن تدخل التكنولوجيا لحياتها، لكنها في الحقيقة نصابة أرسلها المهندس سامح للاستيلاء على الأوراق الخاصة بمشاريع يوسف.

ريتا تنجح في السيطرة على زومبا ولذيذ

وخلال أحداث حلقة اليوم من مسلسل في بيتنا روبوت 2، تتسلل ريتا إلى منزل يوسف بدون علمه، وتطلب من لذيذ كلمة السر لدخول المكتب لكنه يرفض، فتستعين بزومبا التي تخبرها بكلمة السر خاطئة، قائلة إنها تخمن فقط.

تنجح ريتا في السيطرة على الروبوت، وتطلب من زومبا أن تسأل لذيذ عن كلمة السر لدخول المكتب، وبالفعل تنجح في الحصول عليها، ثم تكرر نفس الأمر للحصول على كلمة السر لفتح اللاب توب الخاص بالمهندس يوسف.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.