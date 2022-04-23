ريتا تحاول سرقة منزل يوسف في مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 22

بدأت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 22، بقيام «ريتا» بزيارة مفاجئة ليوسف، مما تسبب في مشكلة بين سارة وزوجها بسبب الغيرة.

ريتا تحاول سرقة منزل المهندس يوسف

كشفت المشاهد الأولى من مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 22، محاولة ريتا التي تقوم بدورها الفنانة شيري عادل، محاولة سحب البيانات من الروبوت زومبا، التي تسألها عن كلمة السر، وعندما تخبرها ريتا أنها لا تعرفها تقول زومبا أنها «1212» وتشعر ريتا بالسعادة بسبب غباء زومبا.

يخرج يوسف وزوجته سارة للترحيب بريتا، التي تهنئهما على قدوم طفلهما، وتخبرهما أنها أم لـ3 أولاد هم «أحمس، نرمر، وإيزيس» لأنها تعتز بأنها مصرية جدا.

تحاول ريتا خداع يوسف وزوجته بتشغيل المنبه، وتخبرهما أنه موعد القراءة، وأنها تستأذن في الدخول لمكتب يوسف، لكنهما يرفضان لأنها ضيفة وسيبقان معها، وتفشل خطتها.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.