مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 21.. لذيذ يكشف سر «ريتا» ويرفض إبلاغ يوسف

شهدت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 21، اكتشاف الروبوت لذيذ محاولة «ريتا» التي تقوم بدورها شيري عادل، النصب على المهندس يوسف، ولكنه لم يقم بإخباره بذلك واكتقى بقوله أن اسمها عبير وليس ريتا، ليقول له يوسف «شكلك بدأت تخرف».

أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 21

يفكر يوسف في مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 21، في الهدية التي سيعطيها لسارة زوجته في عيد زواجهما، ويتصل بزومبا لكي تساعده ولكنه لم يستطع الحصول منها على معلومة مفيدة ليقرر أن يضع لها «ستوري» على إنستجرام.

وظهر شاب يدعى عادل وذهب إلى عائلة هدير لكي يخطبها وأعطى لهم أموالا وجاتوه، وأخبروه بموافقتهم وأنهم سيقومون بفسخ خطبتها من لذيذ.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

تعرض حلقات مسلسل في بيتنا روبوت 2 على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا.

مسلسل في بيتنا روبوت 2، بطولة شيماء سيف وهشام جمال، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، وطه دسوقي.