قبل انطلاقه.. 10 معلومات عن محاور مؤتمر «مصر تستطيع 6»

تستعد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال هذه الأيام، لإطلاق النسخة السادسة من مؤتمر مصر تستطيع، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعد واحدًا من أهم المؤتمرات التي تطلقها الوزارة، إذ يهدف إلى ربط الطيور المهاجرة بوطنهم الأم، والاستفادة من خبراء وعلماء المصريين في الخارج، بالإضافة إلى تبادل الخبرات المختلفة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز محاور النسخة السادسة من مؤتمر مصر تستطيع، وفقًا لما صدر عن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فى بيان لها.

10 معلومات عن محاور مؤتمر «مصر تستطيع 6»

1- تنطلق النسخة السادسة من مؤتمرمصر تستطيع، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، يومي 30 و31 مايو المقبل بمحافظة القاهرة.

2- يشهد مؤتمر مصر تستطيع خلال النسخة السادسة، حضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، بالإضافة إلى عدد من الشركات الأجنبية.

3- يبلغ عدد جلسات مؤتمر «مصر تستطيع 6» نحو 12 جلسة.

4- تتضمن الجلسة الافتتاحية، استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

استعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27

5- الصناعة الخضراء، في ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ COP27 محور الجلسة الثانية.

6- مستقبل الصناعة بين مصر وأفريقيا التحديات والفرص.

7- الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات.

8- صناعات المستقبل ومن بينها التطور في صناعة المنسوجات باستخدام الهيدروجين المسال.

9- صناعة المركبات ووسائل النقل الصديقة للبيئة، ودعم إنتاج الهيدروجين المسال عالي الجودة بمصر.

10- الصناعات الطبية بما فيها من الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، ومناقشة سبل توفير المواد الخام للأدوية من خلال التوسع في زراعة النباتات الطبية.