عقب تحديد موعده.. كل ما تريد معرفته عن محاور «مصر تستطيع بالصناعة»

تشهد هذه الأيام، استعدادات مكثفة من وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لإطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، والذي سينطلق خلال الفترة المقبلة، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، ويأتي في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة، لعدد من الصناعات.

مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، سينطلق يومي 30 و31 مايو المقبل، بمحافظة القاهرة.

وأشارت وزيرة الهجرة، في بيان لها، إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة عدد كبير من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج والداخل في مجال الصناعة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن محاور «مصر تستطيع بالصناعة»، وفقًا لما صدر عن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان لها.

كل ما تريد معرفته عن محاور «مصر تستطيع بالصناعة»

تتمثل محاور مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، في عدد من الجلسات، وهي كالتالي:

1- الجلسة الافتتاحية: وتستعرض الاستثمار الصناعي، وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

2- الجلسة الثانية: وتستعرض الصناعة الخضراء، في ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ COP27.

3- الجلسة الثالثة: تستعرض مستقبل الصناعة بين مصر وإفريقيا التحديات والفرص.

4- الجلسة الرابعة: تستعرض الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات.

5- الجلسة الخامسة: تستعرض صناعات المستقبل، ومن بينها التطور في صناعة المنسوجات باستخدام الهيدروجين المسال.

6- الجلسة السادسة: تستعرض صناعة المركبات، ووسائل النقل الصديقة للبيئة، ودعم إنتاج الهيدروجين المسال عالي الجودة بمصر.

7- الجلسة السابعة: تستعرض الصناعات الطبية بما فيها من الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، ومناقشة سبل توفير المواد الخام للأدوية من خلال التوسع في زراعة النباتات الطبية.

8- الجلسة الثامنة: تستعرض الصناعات الغذائية، ورؤية خبرائنا بالخارج في نقل التقنيات الحديثة في قطاع الصناعات الغذائية.