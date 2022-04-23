أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 23-4-2022

يهتم عدد كبير من المواطنين، بمتابعة أسعار العملات المختلفة، سواء كانت الدولار أو الريال السعودي أو الدينار الكويتي أو الدرهم الإماراتي أو اليورو، خاصة إذا ارتفعت بعض الأسعار، أو انخفضت في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض الأسعار في بنك مصر وبنك قناة السويس والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.05 جنيه للبيع، مقابل 18.44 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.52 جنيه للبيع، مقابل 18.42 جنيه للشراء.

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 18.52 جنيه للبيع، مقابل 18.42 جنيه، كما

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري سعر 23.90 جنيه للشراء، ونحو 24.09 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل الجنيه الاسترليني نحو 23.91 جنيه للشراء، ونحو 24.12 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري، 23.92 جنيه للشراء، ونحو 24.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.89 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.91 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع في البنك الأهلي.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.90 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل الدرهم الإماراتي سعر 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدرهم الإماراتي 4.17 جنيه للشراء، و5.42 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 20.12 جنيه للبيع مقابل 19.87 جنيه للشراء.

كما سجل اليورو في بنك مصر 19.98 جنيه للبيع مقابل 19.82 جنيه للشراء.

وسجل سعر اليورو 20.12 جنيه للبيع مقابل 19.86 جنيه للشراء في بنك قناة السويس.