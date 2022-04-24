القومي لحقوق الإنسان يدين اقتحام الأقصى ويدعو مجلس الأمن إلى تحرك عاجل

أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، ويستنكر بشدة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى، وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد، وفي باحاته الخارجية، ما أدى إلى إصابة الكثيرين، واعتقال مئات الفلسطينيين العزل، ويعد انتهاكاً صارخاً لكل معايير القانون الدولي وحقوق الإنسان.

حقوق الانسان: اعتداء صارخ خلال رمضان

وأكد المجلس أن هذا الاعتداء الصارخ والاستفزاز الممنهج خاصة خلال شهر رمضان المبارك على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، من شأنه أن يقوي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف.

ويناشد المجلس القومي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، إلى التحرك العاجل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وللأماكن المقدسة، ومنع تكرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي من شانها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.

اعتداء قوات الاحتلال على المسجد الأقصى

وكانت مصادر فلسطينية قد أعلنت، في وقت سابق، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه، ما نتج عنه إصابة 27 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما أصيب العشرات بحالات اختناق، صباح الجمعة الماضية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالقدس المحتلة، تعاملت طواقم الهلال الأحمر مع 27 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينها إصابتان خطيرتان، وجرى نقل 11 إصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

الاحتلال يقمع المصلين في المسجد الأقصى بغاز الفلفل والرصاص المطاطي

وأطلقت قوات الاحتلال داخل المسجد القبلي بالمسجد الأقصى المبارك، أعيرة مطاطية عبر نوافذ المسجد، وعلى أبواب الأقصى، انتشرت القوات بشكل كبير بعد نصب عدد من السواتر، فيما احتجزت هويات المواطنين قبل السماح لهم بالدخول من أجل الصلاة.