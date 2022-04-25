استمرار صرف معاشات مايو لأكثر من 10 ملايين شخص لليوم الرابع على التوالي

يواصل أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش، وكذلك المستفيدين منه، لليوم الرابع على التوالي، صرف معاشات شهر مايو 2022، من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك ومكاتب البريد، على مستوى الجمهورية، من منافذ شركة فوري ومن المحافظ الإلكترونية، إذ بدأ الصرف الجمعة الماضية الموافق 22 أبريل 2022، بتكلفة 24 مليار جنيه شهريا، لأكثر من 10 ملايين و700 ألف مواطن.

تغذية ماكينات الصرف الآلي بالحدود القصوى من النقدية

شدد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر، على كل مديري وموظفي فروع بنك ناصر بمختلف المحافظات، على تغذية ماكينات الصرف الآلي، يشكل مستمر بالحدود القصوى من النقدية، لافتا إلى إتاحة خدمة صرف معاش مايو 2022، من خلال منافذ شركة فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن إجمالي عدد الحالات التي صرفت المعاشات والمرتبات، وصلت إلى 160 ألف عملية صرف بإجمالي 353 مليون جنيه.

تشكيل غرفة عمليات داخل بنك ناصر لمتابعة سير العمل

أكد عشماوي في تقرير صادر عن بنك ناصر الاجتماعي، أنه تم تشكيل غرفة عمليات داخل البنك لمتابعة سير العمل والتأكد من انتظام صرف المعاشات والمرتبات للعملاء، مشيرا إلى أنه يتم متابعة شكاوى المواطنين، كما يتم العمل على تذليل أي عقبات تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم.

انتهاء المرحلة الثانية لتحويل البطاقات الزرقاء آخر أبريل

ناشدت هيئة التأمينات الاجتماعية، مستحقى المعاشات وكذلك أصحاب المعاشات المستهدفين في المرحلة الثانية لتحويل بطاقة صرف المعاشات الزرقاء القديمة، إلى بطاقات ميزة، وذلك بالمجان، لافتة إلى أن المرحلة الثانية للتحويل تنتهي آخر أبريل 2022، في المحافظات التالية: «محافظة قنا، محافظة المنيا، محافظة دمياط، محافظة الفيوم، كفر الشيخ، محافظة المنوفية، محافظة القليوبية، ومحافظة بني سويف».

وأضافت التأمينات، أن عملية تسليم البطاقة لن يستغرق أكثر من ثلاث دقائق، مشيرة إلى أن البطاقات الزرقاء ستظل سارية لحين انتهاء صلاحيتها خلال الفترات المحددة.