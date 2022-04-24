عاجل.. قصف روسي لـ 9 أهداف للجيش الأوكراني في خاركيف

أفادت شبكة « سكاي نيوز عربية» الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، قيام وزارة الدفاع الروسية بضرب 9 أهداف للجيش الأوكراني بما فيها مستودعات سلاح في منطقة خاركيف.

العملية العسكرية تدخل يومها الـ 60

وتدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ 60 على التوالي، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر يوم الخميس الموافق 24 فبراير الماضي ووفق ما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فإن العملية العسكرية تهدف إلى وقف تمدد نفوذ حلف شمال الأطلسي « الناتو» بالقرب من الحدود الروسية وخاصة بعد أن طلبت « كييف» الانضمام إلى الحلف.