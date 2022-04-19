الدفاع الروسية: مقتل 180 عنصرا من القوات الأوكرانية وقصف 31 موقعا عسكريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية،مقتل نحو 180 عنصرا من القوات الأوكرانية خلال عمليات اليوم الثلاثاء وفقا لما ذكرت قناة العربية فى نبأ عاجل.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم قصف 31 موقعا عسكريا لأوكرانيا اليوم، مشيرة إلى قصف موقعين لقيادة الوحدات الأوكرانية ومستودع ذخيرة وأسلحة.

الرئاسة الفرنسية:الوضع الحالي في أوكرانيا صعب

فى السياق، أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الوضع الحالي في أوكرانيا صعب ولا يسمح باستئناف الاتصال بين ماكرون وبوتين، قائلة إن الاتصالات بين ماكرون وبوتين لن تستأنف إلا بطلب من رئيس أوكرانيا.

وأكدت الرئاسة الفرنسية، أن ماكرون تعهد بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، حال توصلت لاتفاق مع روسيا، وتابعت أن القمة الغربية حول أوكرانيا أكدت على فرض المزيد من العقوبات على روسيا.

الحرب الروسية على أوكرانيا بدأت فى الرابع والعشرون من فبراير الماضى

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرون من فبرير الماضى، وفرضت العديد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، على رأسها أمريكا وبريطانيا.

وأجريت عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين الروسى والأوكرانى، كان آخرها فى تركيا، فيما لم تسفر المفاوضات عن نتائج على أرض الواقع حتى الآن.