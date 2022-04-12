بوتين: استمرار العملية العسكرية بكييف.. والمحادثات وصلت لطريق مسدود

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن محادثات السلام التي تجريها بلاده مع أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود.

وأضاف بوتين، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أن المتطلبات الأمنية هي مجموعة واحدة، بينما تم تجنيب باقي القضايا المتعلقة بتنظيم العلاقات في شبه جزيرة القرم وميناء سيفاستوبول ومنطقة دونباس من نطاق هذه الاتفاقيات، وبذلك وصلنا إلى طريق مسدود.

استمرار العمليات العسكرية

وتعهد بأنه لن يصدر قرارا بوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا حتى تنجح موسكو في تحقيق أهدافها، كما نفى التقارير التي نشرت عن الفظائع التي وقعت في بلدة بوتشا الأوكرانية ووصفها بأنها وهمية، وقارن بوتين بينها وبين التقارير التي وصفها بالكاذبة، والخاصة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

بودولياك: المفاوضات صعبة لكنها مستمرة

ومن جانبه، قال عضو الوفد الأوكراني ميخايلو بودولياك، إن المفاوضات مع الروس كانت صعبة للغاية لكنها مستمرة.

وأضاف بودولياك، أن روسيا تحاول الضغط على المحادثات مع أوكرانيا ببياناتها العامة، وأن المفاوضات مستمرة على مستوى مجموعات العمل الفرعية، وجاءت تصريحات بودولياك تعقيبا على مؤتمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

مقتل 20 ألف مدني في ماريوبول

وقال عمدة مدينة ماريوبول، إن أكثر من 20 ألف مدني قتلوا في المدينة، وأضاف أن أحدث التقديرات تشير إلى مقتل 21 ألف مدني في المدينة الساحلية المحاصرة منذ بدء الغزو الروسي.

وأوضح رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشينكو، أنه كان من الصعب حساب العدد الدقيق للضحايا منذ بدء القتال في الشوارع، فيما علق السكرتير الصحفي للبنتاجون جون كيربي، بأن الولايات المتحدة تراقب عن كثب تقارير وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم أن القوات الروسية نشرت أسلحة كيماوية في ماريوبول.