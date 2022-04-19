10 معلومات عن مشروع «سينما الشعب» في المحافظات.. 40 جنيها للتذكرة

في إطار دعم الدولة للفنون والقوى الناعمة في تشكيل الوعي، أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إطلاق أحدث مشروع فني وتثقيفي يحمل عنوان «سينما الشعب»، في المحافظات المصرية ويتم تنفيذه في مواقع التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، لتصل عروض السينما بعدما وصلت عروض مسرح وزارة الثقافة إلى كافة ربوع الوطن.

معلومات عن مشروع سينما الشعب

وفيما يلي أبرز المعلومات عن المشروع المزمع إطلاقه خلال مايو المقبل:

1- يبدأ تنفيذ المشروع خلال أيام واعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك

2- يتم تقديم عروض «سينما الشعب» بدور العرض السينمائي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

3- تبدأ المرحلة الأولى من المشروع بخمسة دور عرض في أربعة محافظات سينما قصر ثقافة قنا، سينما السادات وشبين الكوم بالمنوفية، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة كمرحلة أولى ثم يعمم بمختلف أنحاء الجمهورية.

4 - سيتم تقديم فيلم «واحد تاني» بطولة الفنان أحمد حلمي وتأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر، في أول أيام العيد.

5- يضم المشروع أفلامًا روائية قصيرة أو تسجيلية قصيرة من إنتاج وزارة الثقافة سواء أكاديمية الفنون والمركز القومي للسينما وكذلك الإدارة العامة للثقافة السينمائية.

6- تعرض أفلام روائية قصيرة أو تسجيلية قصيرة قبل بداية الفيلم السينمائي الرئيسي الذي تقدمه شركات التوزيع الكبرى، بهدف إلقاء الضوء على الأعمال الفنية المتميزة التي تنتجها الوزارة الثقافة ونشر الوعي المجتمعي.

7- تبلغ أسعار التذاكر الخاصة بالعروض 40 جنيهًا فقط.

تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع سينما الشعب

8- المرحلة الثانية تشمل 4 محافظات أخرى هي قصرا ثقافة دسوق وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، سينما قصر ثقافة سيوة بمحافظة مطروح ، سينما هيبس بالوادي الجديد، سينما قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

9- يهدف المشروع لنشر التنوير والثقافة السينمائية ومجابهة الفكر المتطرف من خلال مواد إبداعية جادة وهادفة.

10- ينطلق المشروع في شهر مايو المقبل.