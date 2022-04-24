محافظ قنا يقدم التهنئة لأقباط دشنا بمناسبة عيد القيامة المجيد

قدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد وذلك أثناء زيارته لمطرانية دشنا، وذلك نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكان في استقبال المحافظ قداسة الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها، والقمص بولس مترى وكيل المطرانية، وعدد من رجال الدين المسيحي، رافقه اللواء مسعد أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وحازم عمر نائب المحافظ، واللواء عادل هيكل مساعد مدير أمن قنا لقطاع الشمال، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد صقر مدير إدارة مرور قنا، والعقيد محمد عبدالحميد مأمور مركز شرطة دشنا، والمقدم محمد زعلوك مدير فرع الأمن الوطنى لقطاع الشمال، وفضيلة الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبوالوفا مدير منطقة قنا الأزهرية، والمهندسة ابتسام صموئيل وكيل وزارة الإسكان بقنا، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

روح المحبة تجمع الشعب المصري

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بمشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم، مؤكدا على روح المحبة التي تجمع الشعب المصري وتمتد جذورها عبر التاريخ، مشيرًا إلى عمق العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، وأن المجتمع المصري نسيج واحد تربطه الوحدة الوطنية التي يتحقق من خلالها التنمية الحقيقية في كافة المجالات.

ومن ناحيته، قال قداسة الأنبا تكلا إن الشعب المصري يصلي من أجل مصر وازدهارها ومن أجل استمرار الوحدة الوطنية والسلام، وأن مصر مذكورة بالقرآن والإنجيل وهي الأرض المقدسة وستظل آمنة على مر الأزمنة.

يذكر أن محافظ قنا أرسل برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد جاء نصها كالتالي:

«يسعدني أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أباء محافظة قنا بخالص التهاني القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأن تعود على قداستكم هذه الأيام بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم ومزيدا من الأمن والأمان والمحبة والسلام».