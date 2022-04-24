ملخص الحلقات الـ22 في مسلسلات رمضان: تحقيق ومخطط واعتراف (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «ملخص الحلقات الـ22 في مسلسلات رمضان»، إذ شهدت الحلقات 22 من مسلسلات رمضان أحداثًا مشوقة، ففي مسلسل «الاختيار 3»، ظهر الشيخ التكفيري أبو أيوب بعدما قرر التخلص من الشيخ أبو أنس الذي يختبئ في بيته وذبحه واتصل بالشيخ عمر وأخبره بأنه لن يسافر وسيبقى في مصر، وفي مشهد آخر يحقق الضابط زكريا يونس مع التكفيري بركات الذي قُبض عليه في حلوان بعد مداهمة المكان ووجود معلومات أنه الشيخ أبو أيوب وأنه مختبئ هناك.

رصد جهود رجال الظل في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر في «العائدون»

بينما يواصل مسلسل العائدون، رصد جهود رجال الظل في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر الذي تولت تنفيذه عناصر تنظيم داعش بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية، وشهدت الحلقة 22 أيضا تكليف سيّاف لنزار أن يوجه علاء بإعداد كل المواد الإعلامية الخاصة بتنظيم داعش بعد نجاحه في الأيام الماضية في إعداد المواد الجيدة، واقترح على سياف إنه يضمه للمجموعة الخاصة للذراع الإعلامي لداعش بسبب خبرته الجيدة في المونتاج والتصوير والإخراج.

اعتراف جلجل بكل ما حدث في الفترة الماضية في مكتوب عليّا

وفي مسلسل مكتوب عليّا اعترف جلجل بكل ما حدث في الفترة الماضية، دون أن يعرف أن سلمى تقف أمامه، لأنّه فقد بصره، وهنا انفعلت سلمى وغادرت بيت عائلة جلجل، وطلقها جلجل أمام الجميع، بعدما أجبره والدها على ذلك.