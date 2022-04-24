طقس كفر الشيخ اليوم.. حار على المناطق الشمالية ومعتدل على باقي المحافظة

يشهد طقس كفر الشيخ اليوم، ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث يكون حارا على بعض مناطق محافظة كفر الشيخ الشمالية بينما لايكون معتدل على باقي المناطق، كما يشهد الأقليم انتظاما في حركة الصيد والملاحة البحرية حيث انطلقت المراكب من ميناء الصيد في رحلات صيد.

طقس كفر الشيخ اليوم

ويشعر سكان مراكز الحامول، بلطيم، مطوبس، دسوق، بحرارة في الجو وانخفاضا في درجة الحرارة، حيث يكون طقس كفر الشيخ اليوم في هذه المناطق حارا، بينما يكون الجو في باقي مراكز المحافظة معتدلا نسبيا حيث يسود جو ربيعي، بينما يميل للبرودة خلال ساعات الليل وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية التي أكدت على أن الجو سيكون حار نهارا وبارد ليلا خاصة على محافظات الوجه البحري.

انتعاشة في حركة الصيد بسبب طقس كفر الشيخ اليوم

بينما تشهد حركة الصيد انتعاشة بسبب تحسن طقس كفر الشيخ اليوم، وفقا لمصدر داخل غرفة العمليات الرئيسية ومركز الأزمات بديوان عام المحافظة، حيث خرجت عشرات المراكب من ميناء الصيد بالبرلس بعد تزودها بالوقود ومستلزمات الصيد، وذلك في رحلات في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن بحيرة البرلس والبوغاز يشهدان خروج عشرات الصيادين للبحث عن أرزاقهم وذلك بعد انتهاء نوات فصل الشتاء وهدوء الرياح والأمواج حيث يكون فصل الصيف مثاليا في عمليات الصيد.

رفع الطوارئ لمواجهة تقلبات طقس كفر الشيخ اليوم

ووفقا للمصدر المسؤول، رفعت المحافظة حالة الطوارئ لمواجة تقلبات طقس كفر الشيخ اليوم، حيث يستمر انعقاد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالمدن والقرى وذلك لإصلاح أي أعطال قد تتعرض لها المرافق خاصة أن فصل الصيف يؤثر على مرفق الكهرباء، وتتلقى الغرف شكاوى الأهالي من الأعطال للعمل على سرعة حلها.