يرغب قطاع كبير من الجمهور، في معرفة مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 23 والقنوات الناقلة، وذلك بعد تصاعد الأحداث خلال الحلقات الماضية، وإصرار «كمال» على تنفيذ مخططه بتوزيع مقاتلين تنظيم داعش الإرهابي على 3 دول أوروبية، ومنها إلى المنطقة العربية مثل مصر وليبيا.

وتأتي مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 23 والقنوات الناقلة، عبر قناة dmc، يوميًا طوال شهر رمضان، في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً، والإعادة الأولى في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية في الساعة الخامسة إلا خمس دقائق.

مواعيد عرض مسلسل العائدون على dmc دراما

ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 23 والقنوات الناقلة، عبر قناة dmc دراما، إذ يعرض في الساعة الواحدة إلا الربع بعد منتصف الليل، في حين تكون الإعادة الساعة الثامنة صباحًا، والإعادة الثانية في الواحدة والنصف ظهرًا.

تفاصيل مسلسل العائدون الحلقة 22

وشهد مسلسل العائدون الحلقة 22، لقاء يجمع بين أمير كرارة وابنته، بعد عودته من السفر، وسألته عن أسباب عدم وجود مرأة في حياته بعد انفصاله عن والدتها، وذلك بعد رغبتها في لقاء أمينة خليل لتوجيه الشكر لها، لمُساعدة والدها في اختيار ملابس راقية.

وأشار أمير كرارة خلال مسلسل العائدون الحلقة 22، أثناء الحديث إلى ابنته، إلى وجود علامات إعجاب تجاه أمينة خليل، وهو ما قد يشهد تطورًا خلال الحلقات المُقبلة.