المسلسلات الرمضانية.. ماركة مسجلة في الدراما المصرية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «المسلسلات الرمضانية.. ماركة مسجلة في الدراما المصرية»، فدائما ما يرتبط شهر رمضان بالذكريات والطقوس الفريدة التي تظل خالدة على مدار الزمن وهناك بعض الأعمال التي تدخل في هذه الذكريات والطقوس من بابها الكبير، مثل الدراما والمسلسلات التي أصبحت ماركة رمضانية مسجلة ولاقت نجاحًا كبيرًا بسبب جمال قصتها وبراعة الممثلين في أداء أدوارهم وجذب المشاهدين لهم.

«المال والبنون» و«رأفت الهجان»

وأوضح التقرير: «على رأس المسلسلات هو (المال والبنون)، وهو أحد المسلسلات التي تعرفها عندما تسمع موسيقى تتر البداية بصوت الرائع علي الحجار وكلمات سيد حجاب، وهناك مسلسل آخر أحدث ضجّة عند عرضه، عن قصة رفعت الجمال الذي كان يعمل لصالح جهاز المخابرات المصرية، ونجح محمود عبدالعزيز في أداء الدور بنجاح وبراعة لم يختلف عليها، وهو (رأفت الهجان)».

مسلسل «ليالي الحلمية»

وأضاف التقرير: كان مسلسل «ليالي الحلمية» من أكثر المسلسلات التي تشهد الكثير من الأحداث منذ عصر الملكية والاحتلال الإنجليزي حتى التسعينيات في حي الحلمية والبشوات، وكان من بطولة عدد كبير من الممثلين، مثل يحيي الفخراني وصلاح السعدني وصفية العمري.

المسلسلات الكوميدية على مائدة رمضان

كما حجزت المسلسلات الكوميدية مكانًا لها على مائدة رمضان، وظلت من علامات الشهر الكريم، ومن أبرز هذه المسلسلات هو بكيزة وزغول، وهو من المسلسلات التي لا تمل من مشاهدتها بسبب خفة دم إسعاد يونس وسهير البابلي، وتدور أحداثه حول بكيزة هانم الدرملي التي تتعرض لمفاجأة بعد وفاة زوجها الثري، وتكتشف أنّ لديه ابنة تدعى زغلول تربت في الفقر بعيدًا عنه.