توافد الأقباط على كنائس الغردقة للاحتفال بعيد القيامة

شهدت كنائس الغردقة اليوم الأحد توافد الآلاف من الأقباط للاحتفال بعيد القيامة، في ظل أجواء من الفرحة وتبادل الجميع التهاني وسط إجراءات أمنية مشددة، حول محيط الكنائس والشوارع المحيطة بها لتأمين احتفالات بعيد القيامة المجيد.

رفع درجة الاستعداد القصوى

ورفعت مديرية أمن البحر الأحمر تحت إشراف اللواء محي سلامة مدير الأمن درجة الاستعداد القصوى، وشددت من الإجراءات الأمنية حول محيط الكنائس وتكثيف الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة.

إلغاء الإجازات والراحات

ومن جانبه شدد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد، وعيد شم النسيم، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، موجها بإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة الاحتفالات والمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

محافظ البحر الأحمر يزور كنائس الغردقة

زار اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، مساء أمس السبت كنائس البحر الأحمر الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية مقدما التهنئة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، مؤكداً خلال الزيارة على روابط المحبة والإخاء، وأن شعب مصر شعب واحد ولن يفرقه أي عدو في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.